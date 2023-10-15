Токаев о победе Алимханулы: Жанибек показал миру красоту и мощь казахского стиля бокса

Президент Казахстана поздравил профессионального боксера Жанибека Алимханулы с блистательной победой в поединке с немецким соперником Винченцо Гуальтьери за звание чемпиона мира по версии WBO и IBF , передает Kazpravda.kz

Фото: Twitter

«Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса. Ваша победа мотивирует молодых казахстанцев к достижению результатов. Желаю счастья, здоровья и новых спортивных вершин!» - написал Токаев на своей странице в Twitter.