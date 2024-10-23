Президент – о референдуме: «В судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс»

Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии вручения госнаград по случаю Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Как подчеркнул глава государства, реализовав масштабные политические преобразования, мы задали новый вектор демократического развития страны.
Конституционная реформа позволила переформатировать ключевые институты власти и тем самым создать устойчивую политическую систему. Основу этой системы составляют открытость и справедливость, эффективность и конкурентность, и, главное, принцип служения именно народу, а не узкой прослойке людей, далеких от интересов страны. По его словам, благодаря этим ценностям в общественно-политической жизни произошли фундаментальные сдвиги.
«Ярким свидетельством этого стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС. Более 70% граждан проголосовали за строительство атомной станции. Это решение подтвердило, что в судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс. Один из ключевых постулатов нашей государственной политики – «разные мнения – единая нация». В целом, проблема нарастающего энергодефицита крайне актуальна для нашей страны. Если своевременно ее не решить, то она будет тормозить развитие нашей экономики и снижать качество жизни граждан» , – сказал он.
Отдельно в выступлении было сказано о масштабной работе, проводимой в соответствии с экономическим курсом Справедливого Казахстана.
«По сути, выстраивается новый энергетический, транспортный и индустриальный каркас страны. Пять лет назад я поручил построить мост через Бухтарминское водохранилище. Долгое время люди были вынуждены преодолевать водное препятствие только на пароме или в зимнее время по льду, что, естественно, было крайне неудобно. Теперь эта проблема решена. Строительство моста завершено. Несколько дней назад состоялось его официальное открытие. Мост стал самым протяженным в Казахстане, что позволит превратить приграничные районы в транзитные, обеспечив короткий транспортный коридор между Китаем и Россией. Кроме того, данный масштабный объект обеспечит транспортную связанность сразу нескольких районов ВКО. Несомненно, хорошие дороги – залог благополучия населения. Я придаю этому вопросу крайне важное значение», – подчеркнул глава государства.
Президент напомнил, что уже в нынешнем году строится и ремонтируется 12 тыс. км автомагистралей. В фокусе особого внимания – улучшение качества дорог в регионах. Так, в Западном Казахстане есть заброшенные с советских времен трассы. Автодорога Казталовка – Жанибек – граница Российской Федерации будет сдана в эксплуатацию в этом году. Кроме того, проводится определенная работа в сфере воздушного сообщения. В скором времени в аэропортах Кызылорды и Шымкента откроются новые международные терминалы.
Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на комплексных мероприятиях, направленных на диверсификацию экономики. По итогам 8 месяцев текущего года экспорт продукции обрабатывающей промышленности превысил 17,8 млрд долларов, причем более трети данного объема составляют товары высокого передела. Сегодня в стране реализуются 17 прорывных инвестиционных проектов.