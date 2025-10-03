Токаев обратился к участникам форума «Новый энергетический порядок: фокус на средние державы»

Форумы
24

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в пленарном заседании Kazakhstan Energy Week – 2025/XVI Евразийского форума KAZENERGY на тему «Новый энергетический порядок: фокус на средние державы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Мероприятие собрало свыше 2,5 тыс. делегатов из более 50 стран мира, представляющих свыше 300 компаний. Среди участников – главы международных энергетических организаций, руководители крупнейших нефтегазовых корпораций  и министры энергетики.

Олжас Бектенов зачитал приветственное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к участникам форума.

«Развитие стратегически важных секторов, таких как экономика, наука и образование, инновации, передовые технологии напрямую связано с доступностью источников энергии. Поэтому мы реализуем масштабные проекты по укреплению энергетической безопасности и независимости нашей страны. Весомый вклад в эту важную работу вносят наши международные партнеры. Казахстан придает большое значение привлечению инвестиций в энергетический сектор и повышению его конкурентоспособности. В этой связи наша страна, как ответственная средняя держава, заинтересована в укреплении связей с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, МАГАТЭ и ОПЕК. Уверен, что представленные на форуме новые идеи и инновационные проекты обеспечат развитие энергетического сектора», — сказано в обращении Президента Республики Казахстан.

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении проинформировал участников форума о реализуемых в стране крупных проектах в области энергетики. В нефтегазохимии введен завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн, реализуется проект полиэтилена на 1,25 млн тонн, а также проекты по производству бутадиена и карбамида. До 2030 года планируется запуск шести крупных проектов общей стоимостью свыше $15 млрд.

Расширяется переработка: Шымкентский НПЗ увеличивает мощность до 12 млн тонн, развиваются газоперерабатывающие мощности в Жанаозене, на Кашагане и Тенгизе, строится вторая нитка газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Совместно с международными партнерами реализуются проекты ВИЭ общей мощностью более 4 ГВт. Также запускаются три угольных ТЭЦ суммарной мощностью 1 ГВт. Нефтепереработку к 2040 году планируется увеличить до 39 млн тонн и довести глубину переработки до 94%.

Большое внимание сегодня уделяется цифровизации отрасли и повсеместному внедрению технологий искусственного интеллекта. В энергетической отрасли ИИ становится ключевым инструментом для повышения эффективности геологоразведки, оптимизации процессов добычи, транспортировки, переработки и др. Методы повышения нефтеотдачи, цифровизация процессов разведки и добычи, использование ИИ для анализа данных дают возможность повышать коэффициент извлечения и увеличивать добычу не только на действующих месторождениях, но и раскрывать потенциал малых и средних.

Ключевым звеном в ускорении интеграции инноваций во все секторы экономики является созданное по инициативе Президента Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Наряду с цифровизацией и внедрением ИИ отмечается рост энергопотребления, что требует увеличения объемов генерации. В этом контексте особое значение приобретают проекты по добыче редкоземельных металлов, производству урана и строительству АЭС.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан остается надежным и предсказуемым партнером, открытым к сотрудничеству в создании совместных высокотехнологичных производств с международными организациями и бизнесом. В ходе пленарной сессии мнениями по вопросам развития мировой энергетики поделились представители международных организаций, государственных органов, экспертного сообщества и др.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам Аль-Гайс призвал к наращиванию инвестиций в нефтегазовую отрасль, отметив необходимость обеспечения энергобезопасности и устойчивого развития.

Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера обозначил перспективы сотрудничества средних держав в части ускорения внедрения «зеленой» энергетики и проектов ВИЭ в Центральной Азии.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джассим Альширави отметил ключевую роль Казахстана как моста между регионами в обеспечении глобальной энергобезопасности и устойчивого перехода. Подчеркнув вклад РК в развитие возобновляемой энергетики, Джассим Альширави пригласил Казахстан стать официальным членом МЭФ.

Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ахмад Саидмуродзода акцентировал внимание на необходимости укрепления энергетической безопасности, стимулирования инвестиций и ускорения перехода к устойчивым источникам энергии в рамках реализации стратегии сотрудничества ШОС до 2030 года.

Директор департамента по вопросам окружающей среды Лиги арабских государств (ЛАГ) Махмуд Фатхалла указал на важность инвестиций в возобновляемые источники энергии как основу устойчивого развития, энергетической и глобальной стабильности.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов проинформировал о проводимой в Казахстане работе по улучшению инвестиционного климата, модернизации инфраструктуры и увеличению доли ВИЭ в общем объеме выработки энергии.

Работа форума продолжается.

 

#Токаев #обращение #Бектенов #форум

Популярное

Все
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
Чем может гордиться Темиртау?
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
Осень на Святом ключе
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
Ботай – место притяжения
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
Душевное лекарство
Новый этап партнерства
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
Учитель растет в сельской школе
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Лжеполицейского задержали в Атырау
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Борьба с наркоманией дает результаты
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Единый счет и smart-контроль тепла
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Цифровая трансформация городской инфраструктуры
В Астане стартовал международный технологический форум Digi…
Меняя подходы к глобальному диалогу
Новые вызовы и новые возможности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]