Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в пленарном заседании Kazakhstan Energy Week – 2025/XVI Евразийского форума KAZENERGY на тему «Новый энергетический порядок: фокус на средние державы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Мероприятие собрало свыше 2,5 тыс. делегатов из более 50 стран мира, представляющих свыше 300 компаний. Среди участников – главы международных энергетических организаций, руководители крупнейших нефтегазовых корпораций и министры энергетики.

Олжас Бектенов зачитал приветственное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к участникам форума.

«Развитие стратегически важных секторов, таких как экономика, наука и образование, инновации, передовые технологии напрямую связано с доступностью источников энергии. Поэтому мы реализуем масштабные проекты по укреплению энергетической безопасности и независимости нашей страны. Весомый вклад в эту важную работу вносят наши международные партнеры. Казахстан придает большое значение привлечению инвестиций в энергетический сектор и повышению его конкурентоспособности. В этой связи наша страна, как ответственная средняя держава, заинтересована в укреплении связей с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, МАГАТЭ и ОПЕК. Уверен, что представленные на форуме новые идеи и инновационные проекты обеспечат развитие энергетического сектора», — сказано в обращении Президента Республики Казахстан.

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении проинформировал участников форума о реализуемых в стране крупных проектах в области энергетики. В нефтегазохимии введен завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн, реализуется проект полиэтилена на 1,25 млн тонн, а также проекты по производству бутадиена и карбамида. До 2030 года планируется запуск шести крупных проектов общей стоимостью свыше $15 млрд.

Расширяется переработка: Шымкентский НПЗ увеличивает мощность до 12 млн тонн, развиваются газоперерабатывающие мощности в Жанаозене, на Кашагане и Тенгизе, строится вторая нитка газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Совместно с международными партнерами реализуются проекты ВИЭ общей мощностью более 4 ГВт. Также запускаются три угольных ТЭЦ суммарной мощностью 1 ГВт. Нефтепереработку к 2040 году планируется увеличить до 39 млн тонн и довести глубину переработки до 94%.

Большое внимание сегодня уделяется цифровизации отрасли и повсеместному внедрению технологий искусственного интеллекта. В энергетической отрасли ИИ становится ключевым инструментом для повышения эффективности геологоразведки, оптимизации процессов добычи, транспортировки, переработки и др. Методы повышения нефтеотдачи, цифровизация процессов разведки и добычи, использование ИИ для анализа данных дают возможность повышать коэффициент извлечения и увеличивать добычу не только на действующих месторождениях, но и раскрывать потенциал малых и средних.

Ключевым звеном в ускорении интеграции инноваций во все секторы экономики является созданное по инициативе Президента Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Наряду с цифровизацией и внедрением ИИ отмечается рост энергопотребления, что требует увеличения объемов генерации. В этом контексте особое значение приобретают проекты по добыче редкоземельных металлов, производству урана и строительству АЭС.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан остается надежным и предсказуемым партнером, открытым к сотрудничеству в создании совместных высокотехнологичных производств с международными организациями и бизнесом. В ходе пленарной сессии мнениями по вопросам развития мировой энергетики поделились представители международных организаций, государственных органов, экспертного сообщества и др.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам Аль-Гайс призвал к наращиванию инвестиций в нефтегазовую отрасль, отметив необходимость обеспечения энергобезопасности и устойчивого развития.

Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера обозначил перспективы сотрудничества средних держав в части ускорения внедрения «зеленой» энергетики и проектов ВИЭ в Центральной Азии.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джассим Альширави отметил ключевую роль Казахстана как моста между регионами в обеспечении глобальной энергобезопасности и устойчивого перехода. Подчеркнув вклад РК в развитие возобновляемой энергетики, Джассим Альширави пригласил Казахстан стать официальным членом МЭФ.

Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ахмад Саидмуродзода акцентировал внимание на необходимости укрепления энергетической безопасности, стимулирования инвестиций и ускорения перехода к устойчивым источникам энергии в рамках реализации стратегии сотрудничества ШОС до 2030 года.

Директор департамента по вопросам окружающей среды Лиги арабских государств (ЛАГ) Махмуд Фатхалла указал на важность инвестиций в возобновляемые источники энергии как основу устойчивого развития, энергетической и глобальной стабильности.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов проинформировал о проводимой в Казахстане работе по улучшению инвестиционного климата, модернизации инфраструктуры и увеличению доли ВИЭ в общем объеме выработки энергии.

Работа форума продолжается.