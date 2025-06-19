Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился в Астане с деятельностью многофункционального комплекса, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения.

На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.

Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов. В беседе с юными боксерами и футболистами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.