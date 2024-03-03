Токаев отметил расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией

Лидер Казахстана поздравил Румена Радева с национальным праздником Республики Болгария – Днем освобождения, передает Kazpravda.kz
«Сегодня Болгария, будучи активным членом Европейского Союза, добилась значительных успехов на пути устойчивого развития и повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю, чтобы под Вашим руководством Болгария достигла поставленных высоких целей. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться», – говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал президенту Болгарии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному болгарскому народу – процветания и благополучия.