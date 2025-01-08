Токаев: По строительству атомных станций - надо ускоряться

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Проектного офиса. Проектный офис, расположенный в кампусе EXPO, призван внести свой вклад в реализацию проводимых в стране реформ и стратегических инициатив, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Подобные структуры, создаваемые при высших органах власти, функционируют в ряде стран. Так, в Великобритании действует Проектный офис премьер-министра (Prime Minister's Delivery Unit), в Малайзии – PEMANDU, в Объединенных Арабских Эмиратах – Офис акселерации.

Проектный офис будет заниматься разработкой решений для качественного исполнения приоритетных задач, поставленных в посланиях главы государства и Национальном плане развития Казахстана.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации таких стратегически важных проектов, как внедрение платформенных решений для повышения фискальной устойчивости, развитие Мангистауской области, формирование и развитие человеческого капитала.

Кроме того, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сформировало межведомственные команды по таким направлениям, как транспорт и логистика, здравоохранение, образование и просвещение, энергетика, вода, промышленность и строительство, цифровое развитие, инновации и региональное развитие. Данный подход позволит сфокусироваться на ограниченном количестве задач в узкой сфере деятельности для обеспечения более качественных и быстрых результатов.

Ознакомившись с презентациями, президент отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны.

– Перед нами стоят важные задачи. Самое главное – держать на особом контроле ход выполнения поручений, данных главой государства. Основная цель этого центра – повышение эффективности реформ. Эту сферу будет координировать первый заместитель руководителя Администрации президента Дархан Сатыбалды. И министры, и акимы должны быть готовы принимать смелые решения. Ранее я ставил перед правительством конкретные задачи. По вопросам социально-экономического развития страны оно должно самостоятельно принимать необходимые решения. Требую конкретных результатов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.

– В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе, – подчеркнул он.

Глава государства отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.

– По строительству атомных станций – надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.