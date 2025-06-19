Президент посетил завод специализированной и коммерческой техники Orbis Heavy Machinery в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по cборке специализированной и коммерческой техники марки KIA.

С момента запуска предприятия в 2022 году выпущено более 700 автомобилей. Общий объем инвестиций в производственные мощности превысил 11 млрд тенге. Здесь осуществляется полная мелкоузловая сборка с локализацией сварки, покраски и монтажа кабин. Также налажено производство дополнительного оборудования для коммерческих автомобилей. Создано 240 рабочих мест.

Компания ведет переговоры с другими международными брендами о расширении производственных мощностей и продуктовой линейки.

Президент пожелал коллективу предприятия успехов и оставил памятную надпись на кузове автомобиля KIA Bongo.