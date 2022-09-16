Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Приоритетные векторы развития ШОС обозначил Токаев

Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных векторах развития Шанхайской организации сотрудничества.

На заседании также выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедова, также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.

 

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