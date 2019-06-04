Токаев поднял вопрос уравнения зарплаты отечественным и иностранным специалистам





Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями общественности Атырауской области. В ходе встречи Президент поднял вопрос уравнения зарплаты отечественным и иностранным специалистам, передает Kazpravda.kz

"Уровень квалификации должен учитываться при выплате одинаковой заработной платы, как иностранным, так и местным работникам. Нельзя платить разную зарплату за одну и ту же работу. Конечно, вопрос в том, соответствуют ли наши сотрудники высоким стандартам образования и опыта работы. Однако необходимо платить квалифицированному персоналу одинаково. Остальных нужно обучать, учить и доводить до необходимого уровня", – цитирует слова Главы государства пресс-секретарь Президента РК Берик Курмангали в Facebook.



Также Глава государства высказался о создании равных конкурентных возможностей для компаний.





"Важный вопрос – создание равных условий для производителей. В настоящее время существуют льготы для иностранных поставщиков. В результате наши бизнесмены не пытаются участвовать в конкурсе, потому что знают, что он бесполезен. Импортный продукт все еще дешевый. Это наша системная проблема, которая должна быть оперативно решена Правительством. Нам необходимо создать четкую, прозрачную систему, которая обеспечит честную конкуренцию между всеми компаниями. Это будет полезно всем", – сказал Президент.