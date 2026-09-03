Токаев подписал еще один указ о кадровом назначении

Указом Главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем Премьер-Министра – руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Родился в 1968 году в г. Кызылорде. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук.

В 1995-2004 гг. работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 г. — Полномочный Представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 гг. — главный инспектор Администрации Президента РК.

В 2006-2008 гг. — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонской Республике по совместительству.

В 2016-2019 гг. — заместитель министра иностранных дел РК.

26 марта 2019 г. назначен руководителем Канцелярии Премьер-министра РК.

11 января 2022 г. переназначен руководителем Канцелярии Премьер-министра РК.

С января 2023 года занимает должность заместителя Премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства РК.