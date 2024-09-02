Токаев подписал указ о республиканском референдуме

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Документ опубликовала Акорда,  передает Kazpravda.kz  

Фото: Акорда

«В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» постановляю:
Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» - говорится в указе.

Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

#Токаев #указ #АЭС #референдум

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