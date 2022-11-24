Токаев подписал закон по определению принципов техрегламентов ЕАЭС

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Документ разработан в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза.

Как говорится в заключении, документ направлен на определение принципов и подходов осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза.

"Соглашением предусматривается взаимодействие органов государственного контроля (надзора) в целях выявления, а также предотвращения выпуска в обращение на территории государств-членов ЕАЭС продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов", - говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.