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Президент , Поручения , Энергетика
Токаев поручил изучить опыт Турции по строительству АЭС

В условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования «мирного атома» включены в повестку многих правительств. Об этом заявил Глава государства на заседании Высшего совета по реформам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 % мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7 %), газа (23,5 %) и гидроэнергетики (16 %).

«Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования «мирного атома» включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности, Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых, помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.

Вместе с тем Президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где помимо ценовых параметров акцент должен быть сделан на надежности технологий.

Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС «Аккую».

 

 

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