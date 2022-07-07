Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия

Глава государства на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала поручил трансформировать отечественные порты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе совещания Президент уделил особое внимание развитию морских перевозок.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед Правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», – подчеркнул Глава государства.