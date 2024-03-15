Токаев поручил нарастить объемы арендного жилья с правом выкупа

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– На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан. Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики. Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

С этой целью глава государства поручил правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы.

– Прежде всего, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса, - заявил президент.

Он отметил, что еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья.

- С 1 марта начата реализация ипотечной программы «Отау», которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа, – указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч граждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье.