Токаев посетит один из пострадавших от паводка регионов
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Дополнительная информация последует, передает Kazpravda.kz
«4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков», - сообщил на своей странице в фейсбуке советник – пресс-секретарь президента Берик Уали.
Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже.
В Казахстане в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 ЧС местного масштаба.
Сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.