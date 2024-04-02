Токаев посетит один из пострадавших от паводка регионов

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«4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков», - сообщил на своей странице в фейсбуке советник – пресс-секретарь президента Берик Уали.

Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже.

В Казахстане в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 ЧС местного масштаба.

Сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.