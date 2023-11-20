Токаев поставил перед главой МСХ задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития

Задачи нужно выполнить в течение 5 лет

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова. Глава государства был проинформирован об основных показателях сельскохозяйственного сектора Казахстана за 10 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава МСХ доложил об исполнении задач, закрепленных в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также представил планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.

Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в этом году и о мерах поддержки, принятых правительством.

По итогам встречи президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных площадей и развитие сельскохозяйственной науки.