Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионов мира по боксу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Касым-Жомарт Токаев высказался о чемпионате мира по боксу.

"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!" – отметил президент в твиттере.