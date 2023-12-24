Токаев поздравил главу Азербайджана с днем рождения

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, сообщает Акорда.

В ходе телефонного разговора главы государства с удовлетворением отметили дружественные отношения и традиционно братские связи между народами двух стран.

Особое внимание собеседники уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Азербайджана в Казахстан и в рамках саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года.