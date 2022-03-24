Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил автора Государственного Герба РК Жандарбека Малибекулы с юбилеем, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, сегодня общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет.

"Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы.

Глава государства в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.

Ранее в преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом "Барыс" I степени", – сообщил Уали.