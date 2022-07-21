Фото: akorda.kz
Президент , Международное сотрудничество
Токаев предложил создать Проектный офис государств ЦА по охране окружающей среды
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.

«Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30%, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер», – подчеркнул Глава государства.

В этой связи он поприветствовал инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития и назвал своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников.

«Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также призвал усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала.

«Положительно отмечаем участие кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда», – резюмировал казахстанский лидер.

 

 

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