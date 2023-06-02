Токаев предложил создать в Алматы проектный офис стран ЦА по климату и "зеленой" энергетике

Энергетический сектор традиционно занимает одну из ключевых ниш во взаимодействии Казахстана с Европейским Союзом. Об этом заявил глава государства, выступая на второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент отметил, что в настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум.

«Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод», – обозначил Токаев.

В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью его увеличения в будущем, добавил президент.

Для Казахстана также большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год.

«Рассчитываем на дальнейшую поддержку европейских партнеров в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба.

Принятая между Казахстаном и ЕС Дорожная карта в области редкоземельных металлов открывает для наших стран большие перспективы. Мы готовы предоставить преференции нашим европейским партнерам для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов на территории Казахстана», – отметил глава государства.

Остановился он и на вопросах климата и «зеленого» развития.

«Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%.

В этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии «Global Gateway» и инициатив «Team Europe» по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

Отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и «зеленой» энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит», – сказал Токаев.