Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом
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Начались переговоры лидеров Казахстана и Армении, передает Kazpravda.kz
В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом.
«Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций», - сообщает Акорда.
После церемонии лидер Казахстана и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.