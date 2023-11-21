Токаев примет участие в сессии СКБ ОДКБ и саммите СПЕКА

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и саммите СПЕКА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

24 ноября 2023 года глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

#политика #Токаев #ООН #президент #ОДКБ #ЦА

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