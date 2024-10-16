Токаев принял акима Алматы

Ерболат Досаев отчитался главе государства о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 9 месяцев текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– За отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 104,1%;

– рост валового регионального продукта (ВРП) Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5% с ускорением до 6,4% в 2025 году;

– по итогам 9 месяцев привлечено 1 133 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,1%. Всего в 2024 году будет привлечено 2 трлн тенге инвестиций.

Досаев доложил президенту о том, что доходы местного бюджета выросли на 27,2%:

– это позволило увеличить финансирование приоритетных проектов в рамках Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года;

– с начала 2024 года бюджет Алматы увеличен на 204,5 млрд тенге до 1 828,5 млрд тенге;

– в соответствии с поручением главы государства продолжается диверсификация экономики с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса. Количество действующих субъектов возросло на 6,2%, достигнув 361,1 тыс. Доля МСБ в ВРП Алматы по итогам года увеличится до 60%.

Аким Алматы сообщил, что в рамках реализации поручений президента для обеспечения качественного развития города и эффективного контроля разработаны новые градостроительный регламент, правила застройки и программа реновации жилища. Нововведения будут утверждены до конца года на сессии городского маслихата.

Ерболат Досаев проинформировал о том, что в 2024 году бюджет на модернизацию инфраструктуры здравоохранения вырос в 2,5 раза до 26,3 млрд тенге:

– в августе впервые в Казахстане создан Центр раннего вмешательства на основе межведомственного взаимодействия для снижения инвалидизации среди детей.

Алматинский градоначальник рассказал, что одним из приоритетов является обновление инженерной инфраструктуры:

– за отчетный период построено 219 км новых и модернизировано 27,3 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструировано 66 км линий электроснабжения;

Аким Алматы представил информацию о реализации его поручений по расширению зеленого фонда Алматы:

– для эффективного ухода за зелеными насаждениями установлено 110 км системы капельного орошения;

– площадь парковых территорий планируется довести в 2024 году до 996 гектаров.

Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи дал ряд поручений по увеличению вклада малого и среднего бизнеса в экономику города, развитию транспортного каркаса и экологизации общественного транспорта, а также качественной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры.