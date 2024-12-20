Токаев принял Алию Юсупову

Президент , Спорт
78
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики. Собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.

Глава государства был проинформирован о работе федерации и планах на предстоящий период. Алия Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта.

По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста. Президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.

#президент #Спорт #Алия Юсупова

Популярное

Все
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Норма – не быть равнодушным
Когда постучалось в двери новое время
Отцы и дети, или Как привлечь подрастающее поколение к чтению
Познают язык через историю родного края
Поезд «Саламатты Қазақстан» завершает свою работу
Пожаловаться не на что, а о хорошем – скажем!
В Северном Казахстане открылся центр реабилитации для детей
Азиатская степная кошка идет на север
На голодном пайке
Многодетные семьи получили ключи от квартир
Стать куратором... собачки
Виноградная лоза позволила выжить, встать на ноги и добиться успеха
Непреодолимой силы сервис
Кимешек – не просто головной убор
Как противодействовать наркоторговле
В экономику области Жетысу привлечено 396 млрд тенге инвестиций
Откормочную площадку мощностью 15 тысяч голов КРС запустили в ЗКО
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Это счастье – стать родителями
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
И дольше века газетный день
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Креативный хаб открылся в Туркестане
Систему прогнозирования паводков разработали в Казахстане
Пловчиха из США пятый раз побила мировой рекорд по плаванию
Ерлан Кошанов: Село – это основа нашей культуры и традиций
Сколько времени жители Астаны добираются с левого берега на правый
Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Алматы
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска
Прорыв в дорожной сфере
Трудов высокая оценка
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Читайте также

Сотрудничество Казахстана и Euronews обсудили в Акорде
Алия Юсупова переизбрана на пост главы Казахстанской федера…
Президент принял главу совета директоров Euronews Педро Вар…
Казахстанские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира во Ф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]