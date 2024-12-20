Токаев принял Алию Юсупову

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики. Собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.

Глава государства был проинформирован о работе федерации и планах на предстоящий период. Алия Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта.

По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста. Президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.