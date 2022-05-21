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Президент , Поручения , Мажилис
Токаев принял председателя Мажилиса

Глава государства принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о выездах депутатов в регионы для проведения встреч с населением по обсуждению предстоящего референдума и предлагаемых изменений в Конституцию.

Как информировал Ерлан Кошанов, ежедневно депутатами проводилось до 250 мероприятий, преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме.

К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии.

В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с Правительством согласно утвержденному алгоритму.

Председатель Мажилиса проинформировал Главу государства о законотворческой деятельности палаты. В частности, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении – 51, в том числе в реализацию поручений Президента. Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета Правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов. 

Кроме того, Ерлан Кошанов проинформировал Касым-Жомарта Токаева об усилении работы по линии парламентской дипломатии. Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран в Кыргызстане.

 

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