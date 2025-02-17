Токаев принял президента Международной федерации борьбы

Президент,Спорт
102

Глава государства принял президента Международной федерации борьбы Ненада Лаловича, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что борьба является важным видом спорта, который играет значительную роль в укреплении позиции нашей страны на международной спортивной арене. Он также высоко оценил достижения отечественных борцов, которые успешно выступают на крупнейших мировых турнирах.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление стратегического сотрудничества с Международной федерацией борьбы. По его словам, расширение инфраструктуры, внедрение передовых методик подготовки и проведение международных турниров в нашей стране будут способствовать росту популярности и конкурентоспособности этого вида спорта.

Ненад Лалович поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил готовность к продолжению взаимодействия. Он назвал Казахстан важным партнером федерации и отметил впечатляющий прогресс национальной школы борьбы. По его словам, стремление казахстанцев к формированию здоровой нации помогает добиваться высоких результатов в спорте и других сферах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления позиций Казахстана в мировом спортивном сообществе и дальнейшего продвижения борьбы как одного из приоритетных видов спорта.

В завершение встречи глава государства наградил руководителя Международной федерации борьбы орденом «Достык» II степени за вклад в развитие борьбы в Казахстане.

#президент #Спорт #борьба

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
В Дели произошло землетрясение
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Нурымбет Сактаганов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника подозреваемых в камере
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
Генпрокурор доложил Токаеву о состоянии законности в Казахстане
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
МИД разработал поправки в правила въезда для граждан Ирана и Индии
Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
В Приаралье усилены меры безопасности
Школу акимов запустили в Казахстане
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Водохранилища и реки находятся под контролем
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Президент наградил главу МИД Венгрии орденом
Кто стал советником–пресс-секретарем президента
Как прошел фестиваль ледолазания и драйтулинга в Бутаковско…
Назначен аким области Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]