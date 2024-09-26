Токаев принял спецпосланника президента Руанды

В ходе беседы были обсуждены перспективные направления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя спецпосланника, Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания своему коллеге - президенту Руанды Полю Кагаме. Он выразил благодарность руандийской стороне за приверженность наращиванию многопланового сотрудничества с Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления отношений с Руандой по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

В данном контексте президент высоко оценил недавнее подписание Соглашения между Казахстаном и Руандой об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В свою очередь Жан Поль Ньирубутама поблагодарил главу государства за теплый прием, отметив значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.