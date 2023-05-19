Токаев принял участие в церемонии посадки деревьев

Деревья также посадили Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Фото пресс-службы президента РК

В Центре международных конференций прошёл первый саммит «Центральная Азия – Китай», сообщает Kazpravda.kz.

В мероприятии принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе своего выступления он обозначил приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая.

Президент заявил, что все высказанные им инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества стран региона.

На саммите также выступили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

После завершения официального мероприятия лидеры стран Центральной Азии и Китая совместно посадили деревья перед Центром международных конференций.