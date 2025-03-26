Токаев принял заведующего Отделом международных связей ЦК КП Китая Лю Цзяньчао

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее

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Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита Председателя КНР в Астану для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай» в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы Председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН, а так же подтвердил неизменную приверженность нашей страны политике «одного Китая».

Лю Цзяньчао подчеркнул, что Китай рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

В ходе беседы также были рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.