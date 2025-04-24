В Астане под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошла ХХХІV сессия Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
В своем выступлении глава государства отметил, что АНК сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны.
«На днях в обстановке дружбы и сплоченности мы отпраздновали Пасху. В канун этого светлого праздника митрополит Александр по случаю 15-летнего служения в митрополичьем округе был удостоен высокой государственной награды – ордена «Достық» І степени. Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха состоялись в одну дату, такое бывает раз в несколько лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим праздником!» – сказал он.
Также Президент подчеркнул, что зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма.
«Наш же практический опыт отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам. Нам нужно уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни. Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники – это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии», – резюмировал глава государства.