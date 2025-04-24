Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении глава государства отметил, что АНК сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны.

«На днях в обстановке дружбы и сплоченности мы отпраздновали Пасху. В канун этого светлого праздника митрополит Александр по случаю 15-летнего служения в митрополичьем округе был удостоен высокой государственной награды – ордена «Достық» І степени. Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха состоялись в одну дату, такое бывает раз в несколько лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим праздником!» – сказал он.

Также Президент подчеркнул, что зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма.