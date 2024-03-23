Токаев проведет совещание в связи с терактом в России

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«Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации», - говорится в сообщении Акорды.

Как сообщалось, по поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Касым-Жомарт Токаев осудил теракт и выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

Вчера вечером в Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ Crocus City Hall, сообщается о шестидесяти погибших.