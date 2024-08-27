Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

Президент поручил усилить обеспечение безопасности казахстанцев
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.
В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.
Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан РК.