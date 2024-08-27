Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

Фото: пресс-служба президента РК

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.

В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.

Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан РК.