Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в расширенном составе

Президент
125

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, исторические корни двух народов и тесные связи заложили основу для углубления сотрудничества между двумя государствами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Казахи и венгры – родственные народы, которые издавна связывают дружественные отношения. Язык, обычаи и культура двух стран схожи. Потомки кыпшакских племен, переселившихся в Европу из Торгайских степей в Средние века, сегодня живут на территории Венгрии. Мы гордимся этим. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах. Уважаемый г-н премьер-министр, Вы вносите неоценимый вклад в это дело. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего стратегического партнерства, – сказал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает, что между Казахстаном и Венгрией имеется хорошая институциональная база для дальнейшего укрепления взаимоотношений.

По его мнению, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет должны играть активную роль в содействии развитию торговых связей.

– Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 20%. Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшем будущем, – подчеркнул он.

#Токаев #президент #Венгрия #Орбан #премьерминистр

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Сколько этносов проживает в Казахстане
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
«Клондайк» на госзакупках
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Посчитали, поругали, проголосовали
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Учитель и «мама» в одном лице
Быть достойным примером
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Орбан заявил о стратегическом уровне казахско-венгерских от…
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан провели брифинг для СМИ
Токаев наградил Виктора Орбана орденом «Достық» I степени
Одна из улиц в Астане будет названа в честь венгерского поэ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]