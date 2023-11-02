Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в расширенном составе

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, исторические корни двух народов и тесные связи заложили основу для углубления сотрудничества между двумя государствами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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– Казахи и венгры – родственные народы, которые издавна связывают дружественные отношения. Язык, обычаи и культура двух стран схожи. Потомки кыпшакских племен, переселившихся в Европу из Торгайских степей в Средние века, сегодня живут на территории Венгрии. Мы гордимся этим. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах. Уважаемый г-н премьер-министр, Вы вносите неоценимый вклад в это дело. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего стратегического партнерства, – сказал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает, что между Казахстаном и Венгрией имеется хорошая институциональная база для дальнейшего укрепления взаимоотношений.

По его мнению, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет должны играть активную роль в содействии развитию торговых связей.