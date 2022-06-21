Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Токаев пригласил эмира Катара в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-катарского сотрудничества.  

Лидеры подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Приветствуя шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Эмиру Катара за приглашение и теплый прием.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества Глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами.

Президент отметил большие возможности для укрепления отношений между Казахстаном и Катаром в сферах, представляющих взаимный интерес. Он предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран.

"У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно с вами обсудить. В этом направлении казахстанские компании намерены тесно взаимодействовать с катарским бизнесом", – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для него время.

В свою очередь Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

"Это большая честь для меня – участие Казахстана в сегодняшнем экономическом форуме. У нас очень хорошие доверительные отношения и мы открыты к реализации совместных проектов, особенно в сельском хозяйстве. Это направление является приоритетным для нашей страны. Мы в скором времени направим специальную группу для детального обсуждения совместных проектов в сфере АПК", – сказал Эмир Катара.

В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение в ближайшее время совершить визит в Казахстан.

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