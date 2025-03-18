Токаев провел заседание Совета Безопасности

Президент
23

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде рассмотрели итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей. Обсуждены вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.   

Президент подчеркнул, что реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.

Также в ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы противодействия терроризму и экстремизму.

Заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева о принимаемых мерах по снижению рисков террористических и экстремистских проявлений, укреплению антитеррористической защищенности.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

#Токаев #заседание #Акорда #Совбез

Популярное

Все
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Новые виды производств появятся в Костанае
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
От идей – к практическим шагам
Вопрос сохранения генофонда нации
Современные технологии в лингвистике
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Что делает женщину красивой?..
Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия
Необходима качественная и оперативная работа
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Определена повестка заседания
Преодолели трудности, наладили дело
Поручено подготовить план мероприятий
Параллельные миры Нуртая Жардемова
12 млн госуслуг оказала полиция в прошлом году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Неучтенный скот – потенциальная угроза
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане
Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Песнь об Алие
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом
За знаниями – на Skills Enbek
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Глава «Самрук-Қазына» доложил президенту о работе и планах …
Токаев выразил соболезнования президенту Северной Македонии
Президент принял директора Института дипломатии Алексея Вол…
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]