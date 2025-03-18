Токаев провел заседание Совета Безопасности

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде рассмотрели итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей. Обсуждены вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.

Президент подчеркнул, что реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.

Также в ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы противодействия терроризму и экстремизму.

Заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева о принимаемых мерах по снижению рисков террористических и экстремистских проявлений, укреплению антитеррористической защищенности.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.