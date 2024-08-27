«Наше бесценное достояние»: Токаев рассказал о главных задачах ВИК в Астане

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

«Проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой, уходящей корнями в глубокое прошлое. Кроме того, этот зрелищный турнир станет важным шагом в укреплении уз дружбы между различными народами и странами. Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство», – подчеркнул президент на встрече с призерами Олимпиады.

По его словам, Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости.

«Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние! Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. А Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран. Поэтому мы должны организовать и провести это мероприятие на самом высоком уровне», – подытожил Касым-Жомарт Токаев. 

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 участников. 

#Астана #Токаев #Акорда #тюрки #ВИК

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