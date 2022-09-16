Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире

В ходе выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность Шанхайской организации сотрудничества, назвав её самой успешной в мире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

"Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против "трех зол", то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела", - сказал Президент.

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности, отметил он.

"Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром", - продолжил Токаев.

По его словам, приобретают особую актуальность вопросы борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства Организации.

"Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС, о чем я сейчас говорил. Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется.

Это убедительное свидетельство высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. Своебразным драйвером роста на пространстве Организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности Организации. Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать", - подчеркнул Глава государства.

На заседании также выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедова, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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