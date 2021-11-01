Токаев: "Светлый образ Темирхана Досмухамбетова навсегда останется в памяти нашего народа"

Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
Глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
«На постах министра туризма и спорта, руководителя Управления делами Президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме.
Глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
«На постах министра туризма и спорта, руководителя Управления делами Президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме.