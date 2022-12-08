Токаев уволил ряд судей

Президент РК Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки в судейском корпусе, сообщает Kazpravda.kz.
Глава государства подписал указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан». Документ вводится в действие со дня подписания.
Как сообщается в тексте указа, президент постановил:
Назначить на должность председателя:
Костанайского областного суда - Салия Вячеслава Васильевича;
Суда области Ұлытау - Адранова Кайрата Тулепбергеновича с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;
Судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай - Жаманбаева Бакытбергена Мейрхановича с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;
Судебной коллегии по административным делам суда области Абай - Каирбаеву Лауру Еркиновну;
Судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай - Есенжолова Нуроллу Ергалиевича с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
Судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу - Шошикбаева Бахытжана Куанышбаевича с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
Судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу - Абдильдина Ерлана Аукеновича;
Судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу - Кульбекова Армана Шариповича;
Судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау - Шортанбаева Жанболата Бектурсыновича с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;
Судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау - Шагатаева Кайрата Кунесбековича с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
Судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау - Шайкамалова Каната Джандарбековича;
По области Абай:
Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенбаева Нияза Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;
Специализированного межрайонного экономического суда - Сыздыкова Каната Сайлавбаевича с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
Специализированного следственного суда города Семея - Ахметову Анар Темергазыевну;
Районного суда № 2 Урджарского района - Иманмадиева Берика Айтмухамбетовича с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;
По области Жетісу:
Районного суда № 2 Алакольского района - Курмангалиева Рината Узаковича с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;
Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ермаханова Бакыта Аманбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области;
По области Ұлытау:
Специализированного следственного суда города Жезказгана - Исабаеву Жанну Ермековну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.
Назначить на должность судьи:
Суда области Абай - Кабышеву Нурсулу Ашимхановну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;
Суда области Жетісу - Гапуова Асхата Хамидоллаевича с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;
Ибрагимову Жанар Мухадиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;
Садуакасову Маржан Маратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;
Токбаева Дархана Кажигумаровича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;
Избаирову Диляру Сериковну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;
Суда области Ұлытау:
Егембердиеву Жанат Джумабаевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;
Кенжина Жакена Еденовича с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда области Ұлытау;
Мукатаева Руслана Калиакбаровича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Караганды Карагандинской области;
Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;
Сагатова Сарсена Сейткеновича с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда области Ұлытау;
Шуженова Жумагула Ныгметовича с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;
По городу Алматы:
Военного суда Алматинского гарнизона - Тасжурекова Мадияра Майдановича;
По области Абай:
Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Бесееву Айжан Токметоллаевну с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;
Специализированного межрайонного экономического суда - Байкумбаеву Алию Сламбековну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;
Балгабекова Саята Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
Суда № 2 города Семея - Ракимову Айнур Сакеновну с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;
Федосову Ларису Александровну с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;
По Западно-Казахстанской области:
Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска - Баймуханову Ботакоз Елеуовну с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;
По области Жетісу:
Талдыкорганского городского суда - Омарову Шырын Ауесбековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;
По Костанайской области:
Аркалыкского городского суда - Ержанова Сайлаухана Айдарханулы;
По области Ұлытау:
Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кендирбаеву Нургуль Есенжоловну с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;
Специализированного межрайонного экономического суда - Агедилову Жанар Бакытжановну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;
Еганову Елену Владимировну с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;
По Восточно-Казахстанской области:
Усть-Каменогорского городского суда - Али Аскара Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.
Освободить от занимаемых должностей:
Судьи Алматинского городского суда - Ельчибаева Бахытжана Затыбековича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
Судьи Актюбинского областного суда - Алмасбаеву Ботагоз Алмасбаевну в связи с уходом в отставку;
Судьи Жамбылского областного суда - Атибекова Меирхана Даирбековича в связи с уходом в отставку;
Судьи Северо-Казахстанского областного суда - Кириленко Владимира Александровича в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;
По городу Астане:
Судей специализированного межрайонного экономического суда:
Бекиш Саю Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу;
Конахбаева Бахыта Шарипбаевича в связи с уходом в отставку;
По городу Алматы:
Судьи районного суда № 2 Медеуского района - Шакирова Такена Шаймановича в связи с уходом в отставку;
По городу Шымкенту:
Судьи Энбекшинского районного суда - Шиналиеву Светлану Убайдаевну в связи с уходом в отставку;
Судьи специализированного межрайонного экономического суда - Турлыбекову Гульжан Паезиллаевну в связи с уходом в отставку;
По области Абай:
Судьи специализированного межрайонного экономического суда - Молдагожину Айтжамал Темирхановну в связи с уходом в отставку;
По Атырауской области:
Судьи Атырауского городского суда - Мараткызы Эльвиру по собственному желанию;
По Жамбылской области:
Судей Таразского городского суда - Манкетеги Бауржана Казбекулы по собственному желанию;
Молдабекову Аиду Джолдасбековну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
По Туркестанской области:
Председателя Казыгуртского районного суда - Тогызбаева Ильяса Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
По Восточно-Казахстанской области:
Судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска - Алимханова Тельмана Набидоллиновича в связи с уходом в отставку;
Судьи Шемонаихинского районного суда - Раимбекова Курмангаифа Агзамовича в связи с уходом в отставку.
Указ вводится в действие со дня подписания.