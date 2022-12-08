Токаев уволил ряд судей

Фото: akorda.kz

Глава государства подписал указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан». Документ вводится в действие со дня подписания.

Как сообщается в тексте указа, президент постановил:

Назначить на должность председателя:

Костанайского областного суда - Салия Вячеслава Васильевича;

Суда области Ұлытау - Адранова Кайрата Тулепбергеновича с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;

Судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай - Жаманбаева Бакытбергена Мейрхановича с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;

Судебной коллегии по административным делам суда области Абай - Каирбаеву Лауру Еркиновну;

Судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай - Есенжолова Нуроллу Ергалиевича с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

Судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу - Шошикбаева Бахытжана Куанышбаевича с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

Судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу - Абдильдина Ерлана Аукеновича;

Судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу - Кульбекова Армана Шариповича;

Судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау - Шортанбаева Жанболата Бектурсыновича с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;

Судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау - Шагатаева Кайрата Кунесбековича с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

Судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау - Шайкамалова Каната Джандарбековича;

По области Абай:

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Хасенбаева Нияза Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;

Специализированного межрайонного экономического суда - Сыздыкова Каната Сайлавбаевича с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Специализированного следственного суда города Семея - Ахметову Анар Темергазыевну;

Районного суда № 2 Урджарского района - Иманмадиева Берика Айтмухамбетовича с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;

По области Жетісу:

Районного суда № 2 Алакольского района - Курмангалиева Рината Узаковича с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ермаханова Бакыта Аманбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области;

По области Ұлытау:

Специализированного следственного суда города Жезказгана - Исабаеву Жанну Ермековну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.

Назначить на должность судьи:

Суда области Абай - Кабышеву Нурсулу Ашимхановну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;

Суда области Жетісу - Гапуова Асхата Хамидоллаевича с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;

Ибрагимову Жанар Мухадиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;

Садуакасову Маржан Маратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу;

Токбаева Дархана Кажигумаровича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;

Избаирову Диляру Сериковну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда области Жетісу;

Суда области Ұлытау:

Егембердиеву Жанат Джумабаевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

Кенжина Жакена Еденовича с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда области Ұлытау;

Мукатаева Руслана Калиакбаровича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Караганды Карагандинской области;

Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;

Сагатова Сарсена Сейткеновича с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда области Ұлытау;

Шуженова Жумагула Ныгметовича с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;

По городу Алматы:

Военного суда Алматинского гарнизона - Тасжурекова Мадияра Майдановича;

По области Абай:

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Бесееву Айжан Токметоллаевну с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;

Специализированного межрайонного экономического суда - Байкумбаеву Алию Сламбековну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;

Балгабекова Саята Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Суда № 2 города Семея - Ракимову Айнур Сакеновну с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;

Федосову Ларису Александровну с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

По Западно-Казахстанской области:

Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска - Баймуханову Ботакоз Елеуовну с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;

По области Жетісу:

Талдыкорганского городского суда - Омарову Шырын Ауесбековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

По Костанайской области:

Аркалыкского городского суда - Ержанова Сайлаухана Айдарханулы;

По области Ұлытау:

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кендирбаеву Нургуль Есенжоловну с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

Специализированного межрайонного экономического суда - Агедилову Жанар Бакытжановну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;

Еганову Елену Владимировну с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;

По Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорского городского суда - Али Аскара Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.

Освободить от занимаемых должностей:

Судьи Алматинского городского суда - Ельчибаева Бахытжана Затыбековича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

Судьи Актюбинского областного суда - Алмасбаеву Ботагоз Алмасбаевну в связи с уходом в отставку;

Судьи Жамбылского областного суда - Атибекова Меирхана Даирбековича в связи с уходом в отставку;

Судьи Северо-Казахстанского областного суда - Кириленко Владимира Александровича в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

По городу Астане:

Судей специализированного межрайонного экономического суда:

Бекиш Саю Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу;

Конахбаева Бахыта Шарипбаевича в связи с уходом в отставку;

По городу Алматы:

Судьи районного суда № 2 Медеуского района - Шакирова Такена Шаймановича в связи с уходом в отставку;

По городу Шымкенту:

Судьи Энбекшинского районного суда - Шиналиеву Светлану Убайдаевну в связи с уходом в отставку;

Судьи специализированного межрайонного экономического суда - Турлыбекову Гульжан Паезиллаевну в связи с уходом в отставку;

По области Абай:

Судьи специализированного межрайонного экономического суда - Молдагожину Айтжамал Темирхановну в связи с уходом в отставку;

По Атырауской области:

Судьи Атырауского городского суда - Мараткызы Эльвиру по собственному желанию;

По Жамбылской области:

Судей Таразского городского суда - Манкетеги Бауржана Казбекулы по собственному желанию;

Молдабекову Аиду Джолдасбековну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

По Туркестанской области:

Председателя Казыгуртского районного суда - Тогызбаева Ильяса Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

По Восточно-Казахстанской области:

Судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска - Алимханова Тельмана Набидоллиновича в связи с уходом в отставку;

Судьи Шемонаихинского районного суда - Раимбекова Курмангаифа Агзамовича в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.