Глава государства: «Важно повышать доступность сельхозтехники»

Глава государства поставил задачу довести уровень обновления сельхозтехники до 8-10% в год. Для этого запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 миллиардов тенге.

«В Казахстане успешно работают 8 крупных совместных предприятий, в том числе с немецким концерном «Клаас», российским «Ростсельмашем». В этом году выпущено более 4,5 тысяч тракторов и 815 зерноуборочных комбайнов (из них 107 – компанией «Клаас») на сумму порядка 160 миллиардов тенге. Правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест», – указал Касым-Жомарт Токаев.