Токаев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана

Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.

Фото пресс-службы президента РК

Находящийся с государственным визитом в Узбекистане Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Памятник, расположенный в парке «Новый Узбекистан», был возведен в 2021 году к 30-летию независимости страны.

Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.