Токаев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана
Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.
Находящийся с государственным визитом в Узбекистане Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Памятник, расположенный в парке «Новый Узбекистан», был возведен в 2021 году к 30-летию независимости страны.
Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.