Токаев встретился с главами Кыргызстана и Узбекистана в неформальной обстановке

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) состоялась неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Главы государств в ходе прогулки на теплоходе по Иссык-Кулю обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимотношений между странами, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки", – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля.

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.