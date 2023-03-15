Токаев встретится с Эрдоганом в Анкаре 16 марта

В рамках визита в Анкару президент РК примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 16 марта совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями», - сообщили в пресс-службе президента РК.

В рамках визита также планируется встреча Токаева с Эрдоганом.