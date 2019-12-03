Токаев выразил соболезнования в связи с ДТП в Кызылординской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов", - написал Президент РК в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, авария произошла сегодня, 3 декабря, в 05.25 на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Из-за гололеда водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автобуса.
Происшествие произошло в 85 километрах от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области был организован оперативный штаб. На месте работали 13 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС, 6 сотрудников и 2 единицы техники МПС, 12 работников и 4 единицы техники БСМП.