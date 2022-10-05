Президент высказался о развитии туризма в Карагандинской области

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области высказался о развитии туризма в регионе, передает Kazpravda.kz.

"Целесообразно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш. Воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны", - сказал глава государства.

Как он отметил, нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока.

"Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма. Поручаю правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города", - добавил Касым-Жомарт Токаев.