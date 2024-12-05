Токаеву доложили о предотвращении четырех терактов

Президент заслушал отчет об основных итогах работы КНБ с начала года и задачах на предстоящий период

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ермек Сагимбаев сообщил, что органами национальной безопасности сорвана подготовка 4 терактов. По материалам КНБ, за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица.

Из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов.

Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 лица.

Президент был проинформирован, что в рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждены 46 человек.

На государственной границе задержаны порядка 55 тысяч правонарушителей, пресечено более 1 300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции.

Комитетом предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.