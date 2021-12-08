Токаеву представили первые результаты переписи населения

Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о первых результатах Национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября текущего года.
Как сообщил Премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71 %, женщин – 51,29%.
Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 % наших соотечественников – дети в возрасте до 17 лет, 19,72% – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 %.
Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05 % населения Казахстана.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о первых результатах Национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября текущего года.
Как сообщил Премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71 %, женщин – 51,29%.
Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 % наших соотечественников – дети в возрасте до 17 лет, 19,72% – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 %.
Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05 % населения Казахстана.