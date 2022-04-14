Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата СВМДА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Кайрат Сарыбай представил Президенту информацию о текущей деятельности Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Особое внимание было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября текущего года в столице Казахстана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по сотрудничеству в Азии. Осуществление этой важной задачи является приоритетом казахстанского председательства.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проведенных им в преддверии саммита встречах с руководителями внешнеполитических ведомств государств – членов СВМДА.

Дипломат также сообщил об активизации экономического измерения в работе СВМДА и выразил признательность Президенту за поддержку в проведении заседаний Молодежного совета, а также Делового совета и Бизнес-форума СВМДА, которые планируется организовать в рамках намеченной на июнь международной конференции «Astana Financial Days».

Глава государства отметил важность эффективной реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость тщательной разработки проекта итогового документа, который будет принят по итогам предстоящего саммита.